أعلنت د. سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي عليهم الامتناع عن تناول مختلف أنواع الكمثرى.



وتشير فوس إلى أن الكمثرى فاكهة مفيدة وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تمعج وتهيج الغشاء المخاطي للأمعاء. كما تحتوي على الفركتوز المسبب لتكون الغازات عند الإفراط في تناولها.



وتضيف، لذلك فإن الكمثرى مفيدة جدا لكل من لا يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، لأن الكمثرى مصدر جيد للألياف الغذائية الطبيعية، حيث تحتوي 100 غرام من الكمثرى على 14% من كمية الألياف التي يحتاج اليها الجسم في اليوم. كما تحتوي على 17% من السيليكون، و10% من النحاس، و12% من الحديد و6% من البوتاسيوم.



وتقول «تحتوي الكمثرى أيضا على فيتامينات مجموعة B ومركبات الفينول ومواد دباغية (تانين)، وهذه موجودة بشكل رئيسي في قشرتها».

عن «نوفوستي»