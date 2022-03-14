يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم اليوم مباراة تجمع بين كاظمة (20 نقطة) مع الجهراء (12 نقطة) في الـ 6.00 ضمن المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.



ويسعى البرتقالي لتحقيق النقاط الكاملة في محاولة لتقليص الفارق مع الوصيف القادسية. وفي المقابل، يتطلع الجهراء للبقاء في دوري الأضواء والحفاظ على تواجده في المنطقة الآمنة. ويبتعد كاظمة بفارق النقاط عن القادسية بسبب وجود مباراتين مؤجلتين له، حيث لعب القادسية وبقية الفرق 11 مباراة فيما عدا التضامن الذي خاض 12 لقاء، بينما لعب كاظمة 9 مباريات حتى الآن.