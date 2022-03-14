يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الـ14 فيلعب في الـ6.15 الفحيحيل (14 نفطة) مع برقان (15 نقطة)، فيما يواجه حامل اللقب الكويت (26 نقطة) القرين (نقطتان).



وقد ظهر الفحيحيل بصورة مميزة وشق طريقه إلى المركز الثالث ويطمح لخطف وصافة الترتيب العام من برقان في منافسة مع كاظمة والسالمية والقادسية. ويعتمد مدرب الفحيحيل نيكولاي ماركوفيتش على كل من المحترفين آفشين صادقي وإلياس الزمال ويحرسهم المخضرم أحمد الفرحان ويساندهم كل من صقر الفهد، وعبدالعزيز نجم ومحمد الهندال. في المقابل لا يقل برقان طموحا عن منافسه فيتطلع لتحصين المركز الثاني والابتعاد بفارق النقاط عن جميع منافسيه، ويعتمد مدربه سعيد حجازي على كل من أحمد المزعل، وحسن الهاجري، وعبدالله عيسى، وعلي البدر، وفواز الشمري، والمحترف فوكلازوفيتش، ووليد الجيماز ومحمد العريان.



وفي المواجهة الأخرى يسعى الكويت لمواصلة نتائجه المميزة بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي بحنكة، ولديه المحترفان فرانكيس كارول وآنخيل هيرناندس إلى جانب كل من عبدالله الخميس، وصالح الموسوي، ويعقوب أسيري وعبدالعزيز الدوسري، بالإضافة الى عبدالعزيز الشمري.



اما القرين فيسعى إلى الابتعاد عن قاع الترتيب العام، ورغم صعوبة مهمته فإن الكرة لا تعرف المستحيل ويعتمد مدربه عاشور حسني على كل من القوة الضاربة محمد الغربللي والذي سيواجه فريقه السابق للمرة الأولى في الموسم الحالي بعد انضمامه للقرين، وأحمد سرحان، وعبدالعزيز المسعودي، وعبدالله الحمادي، ومحمد العربيد، ومشعل السويلم وناصر الدوسري ومسلم كرم.



الى ذلك، وضمن دوري الدرجة الأولى يلعب النصر (17 نقطة) مع الشباب (6 نقاط) في الـ4.30 بصالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة الـ14. كما تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد مواجهة تجمع بين سيدات القرين مع نادي سلوى الصباح في الـ6.00 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام للسيدات.