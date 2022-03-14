برعاية ورثة الشيخ عبدالله المبارك، وحضور الشيخ عبدالله خالد الفهد، الذي أناب عنهم في تتويج الفائزين، نجح الذلول «رعد» المملوك لفلاح سعود من الفوز بكأس الشيخ عبدالله المبارك المخصص للثنايا قعدان على مسافة 6 كيلومترات بعد منافسة من الذلول «الواعي» لحمد سعود المري والذلول «شامان» لزايد مجدل العتيبي، كما فاز الذلول «الفارس» ملك خميس شبيب بكأس النادي بعد منافسة قوية مع الذلول «الركن» ملك نفل مبارك العجمي.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحاد العربي ورئيس النادي الكويتي للهجن حسين الدواس عن سعادته بنجاح المهرجان، متمنيا استمرار السباقات بنجاح والارتقاء برياضة التراث رياضة الآباء والأجداد.



كما أشاد أمين السر العام ربيح العجمي بالمهرجان والمنافسات الكبيرة التي جرت في كل سباقات الأصناف. إلى ذلك، فاز الذلول «الشاهينية» لحسين مانع الدواس بالشوط الأول والذلول «صعايب» لفلاح سعود بالشوط الثاني بعد منافسة مثيرة مع الذلول «جزله» لربيح العجمي وفي بقية الأشواط فاز الذلول «ضاري» لعبدالله زيد الجباري بالشوط الخامس بعد منافسة مع الذلول «مرعوش» لفهد مقبل وفاز الذلول «شواطين» لسطام علي السهلي بالشوط السادس بعد منافسه مع الذلول «حبيبه» لسالم المري.