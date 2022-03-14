تستكمل اليوم الجولة الأولى لمنافسات دوري كرة الطائرة للرجال التي تقام على صالة مدرسة أحمد بشر الرومي بالدعية ضمن دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 8 حتى 30 الجاري برعاية بنك الكويت الوطني في 6 ألعاب رياضية بلقاء أول يجمع جامعة الكويت مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فيما تواجه كلية الجونكوين مع كلية الكويت التقنية في اللقاء الثاني. هذا، وتقترب منافسات دوري كرة السلة النسائي من المراحل النهائية بإقامة الجولة الرابعة بلقاءين، الأول سيجمع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الجامعة الأسترالية، وتسعى بنات جامعة الخليج في المباراة الثانية إلى عبور الجامعة الأمريكية وتحقيق انتصار يضمن لهم التواجد في المربع الذهبي والتأهل للدور قبل النهائي.



إلى ذلك، تعود اليوم منافسات دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة بعد توقف خلال الفترة الماضية نظرا لأداء الامتحانات الدراسية للطلبة بإقامة منافسات الجولة الثالثة والتي يسعى من خلالها فريق منطقة الجهراء في الحفاظ على صدارته لجدول الترتيب برصيد 6 نقاط خلال مواجهته فريق منطقة مبارك الكبير بنفس الرصيد، بينما يلتقي حولي الذي حقق الانتصار خلال الجولتين الماضيتين الفروانية صاحب المركز الرابع من دون رصيد.