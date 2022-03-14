أعلنت مجموعة Ooredoo، أنها ستواصل تعزيز تجربة عملائها بفضل الشراكات والاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مع كبريات شركات الاتصالات العالمية خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022 الذي اختتمت فعالياته قبل أيام في مدينة برشلونة الإسبانية.



وتمحورت الموضوعات الرئيسية لمؤتمر هذا العام حول تقنيات اتصال الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي المتقدم والتقنيات السحابية، والتقنيات المالية، وإنترنت الأشياء وآفاق التكنولوجيا، والتقت Ooredoo العديد من شركائها المعروفين بالإضافة إلى شركاء جدد ومحتملين لاستكشاف فرص وآفاق التعاون المتاحة فيما يتعلق بتلك الموضوعات.



وقد أعلنت المجموعة خلال المؤتمر عن عدة أخبار مهمة ووقعت على العديد من اتفاقيات الشراكة رفيعة المستوى مع شركات عالمية رائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.



ومن بين المستجدات المهمة التي أعلنت عنها Ooredoo كان اختيارها مزودا عالميا رسميا لخدمات الربط الدولي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من قبل FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث توفر Ooredoo شبكة عالمية تربط الدوحة بنقاط تواجد مختلفة في أوروبا- لندن وفرانكفورت- وسنغافورة في آسيا.



كما أعلنت Ooredoo خلال المؤتمر عن إبرام شراكة مع عملاقي التكنولوجيا Ericsson وNokia لإطلاق شبكة اتصالات LTE مخصصة لدعم المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز. وستوفر الشبكة الجديدة خدمات مكالمات صوتية وبيانات عالية التوفر لدعم عمليات تلك الشركات في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها عادة شبكات اتصالات تقليدية ثابتة أو جوالة.



وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن تعاونها مع Toyota وKDDI لتزويد السيارات المتصلة في قطر بتقنيات الاتصالات الحديثة.



ووقعت Ooredoo وGoogle Cloud مذكرة تفاهم بشأن شراكة تقنية استراتيجية من شأنها تعزيز خدمات Ooredoo الرقمية، وبموجب مذكرة التفاهم، ستسهم Google Cloud بدور مهم لتعزيز خدمات الأفراد والشركات التي تقدمها Ooredoo في أسواقها العالمية.



وأطلعت الشركة الحاضرين في المؤتمر على الآفاق والفرص المتاحة ضمن مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية، وعلى أحدث مستجدات مشروعها الجديد المتميز في هذا المجال، وشاركت أحدث المعلومات حول Ooredoo نيشن -أرض اللاعبين- علامة Ooredoo التجارية الخاصة بالرياضات والألعاب الإلكترونية. ومن بين تلك المستجدات إطلاق خيارات إضافية مخصصة للألعاب مع الباقات آجلة الدفع، وإطلاق القناة رقم 0 على Ooredoo tv، وهي قناة مخصصة لنقل فعاليات وبطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وإطلاق بطولات Ooredoo Arena للألعاب الإلكترونية، والتعاون مع Dell Technologies لتعزيز الإسهامات في مجال الرياضات الإلكترونية في قطر والمنطقة.



وإضافة لما سبق، أعلنت Ooredoo خلال المؤتمر عن اختيارها لشركة إس إيه بي شريكا لتمكين التحول الرقمي الكامل لأعمالها وتوحيد جميع حلولها لتخطيط موارد المؤسسات ضمن منصة سحابية (كلاود) مركزية، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة المستخدمين من خلال إجراءات متكاملة. كما تم تكريم مجموعة Ooredoo من قبل Ookla، الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت. إذ حصلت آسياسيل العراق، التابعة لمجموعة Ooredoo، على جائزة أسرع شبكة جوال وأفضل تغطية شبكة جوال في العراق. وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: سعدنا بالمشاركة مجددا في المؤتمر العالمي للجوال، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ومثل بالنسبة لنا في Ooredoo فرصة مهمة لعرض آخر مستجدات أعمالنا والتواصل مع كبرى الشركات العاملة في مجالنا.