كجزء من عروضه المميزة التي يبتكرها لعملائه لتمويل شراء السيارات، قام بنك الكويت الدولي (KIB) بإطلاق عرضه الجديد، بالتعاون مع جي ام سي، على تمويل شراء سيارات جي ام سي سييرا، على فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وبدون أرباح. وقد جاء هذا العرض من منطلق حرص البنك على خدمة عملائه بطرق مبتكرة، وتوفير العروض المميزة لهم بما يتماشى مع اهتماماتهم ومتطلباتهم.



كما يأتي هذا العرض ضمن اتفاقية استراتيجيه جديدة تم توقيعها من قبل KIB مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وكلاء جي ام سي، التي تعتبر من أكبر وأشهر ماركات السيارات العالمية وأكثرها مبيعا في الكويت والمنطقة، وذلك لتقديم عروض متميزة لعملاء الطرفين تشمل مزايا وخصومات خاصة لعملاء البنك. بالإضافة إلى كفالة مدتها 3 سنوات أو في حال الوصول إلى 100 الف كم.



وفي هذا السياق، قال علي الحبابي، رئيس قسم بيع السيارات في البنك: لقد سعينا لإتمام هذه الاتفاقية مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، كخطوة مهمة في سبيل تعزيز الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للأفراد، وذلك من خلال ابتكار حلول تمويلية تمكننا من تسهيل شراء كل ما يرغبون به لتلبية احتياجاتهم باستمرار، وهذا يشمل السيارات الفاخرة التي تتناسب مع أسلوب حياتهم، وبما يلاقي تطلعاتهم في تعاملهم مع KIB.



والجدير بالذكر هو مدى اهتمام KIB بعملائه، وحرصه على تقديم كل ما يناسبهم من خدمات وعروض، مما يساهم في تعزيز مفهوم شعاره المؤسسي، وهو «بنك للحياة»، والذي يسعى من خلاله إلى دعمهم في جميع جوانب حياتهم، وبما يلبي احتياجاتهم، بما فيها احتياجات التمويل التي يقوم بتقديمها بتسهيلات وعروض مختلفة.