في إطار اهتمامه المتواصل بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولمساعدتهم على تعزيز نشاطهم التجاري وقدراتهم التنافسية، أبرم بنك الخليج اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة واصل للخدمات اللوجستية، وذلك لتغطية الاحتياجات التكميلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وقال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج مشعل الوزان: يسعدنا أن نقدم تلك الخدمات النوعية والدعم لتمكين أصحاب الأعمال والشركات الناشئة، بأسعار تنافسية، لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبرها الدولة جزءا أساسيا من خططها في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين ورفع قيمة ريادة الأعمال. وأضاف: يتمتع عملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات شركة واصل، التي تمكنهم من تسهيل إجراءات نقل وتسليم البضائع، في أي مكان وبأي وقت، عبر أسطول حديث من السيارات والشاحنات العادية والمبردة، بنسب خصم تصل إلى 20%عند الطلب و5% لعقود الإيجار الشهرية.



وأوضح الوزان ان تلك المبادرة تأتي ضمن مساعي بنك الخليج، لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات غير المصرفية، التي يوفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إبرام شراكات مع مختلف القطاعات والجهات المتخصصة، فضلا عن حرصه على توفير خدمات متميزة بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على امتلاك أسطول التوصيل والتأجير، من خلال الحجز عبر الإنترنت وإدارة عمليات التسليم عند الطلب. ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من الخدمات الاستشارية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية، كما يقدم لهم الدعم الذي يحتاجون اليه من خلال أحدث وسائل الدفع المتوافرة، إلى جانب استخدامهم لخدمة Easy Pay التي تمكنكم من الدفع بالأقساط دون فوائد للعملاء عند استخدامهم بطاقات بنك الخليج الائتمانية، فضلا عن توفير مجموعة من خدمات الكونسيرج داخل الكويت وحول العالم.



وأشار إلى أن بنك الخليج يوفر جميع المعاملات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، بما فيها خدمات التحصيل والدفع، وتحويلات رواتب الموظفين، وخدمات نقاط البيع وبوابات الدفع وروابط الدفع، إضافة إلى فتح الحسابات بجميع أنواعها، وإصدار بطاقات السحب الآلي للشركات، إلى جانب تقديم الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: كما يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التواصل مباشرة مع مختلف وحدات بنك الخليج المتعلقة بخدمات بطاقات السحب الآلي والائتمان والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت ونقاط البيع وبوابات الدفع.