كرّمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ممثلا في رئيس الموارد البشرية للمجموعة زياد عبدالله العمر، وذلك تقديرا لمشاركة البنك في معرض الفرص الوظيفية الذي يقام في الجامعة على مدار يومين، بما يؤكد ريادته في الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة واستقطاب الكفاءات منهم، ومواصلة الجهود في مجال دعم أنشطة التوظيف والتأهيل.



ويتواجد في جناح «بيتك» خلال فترة المعرض فريق متخصص من الموارد البشرية لعرض الشواغر الوظيفية، والبرامج التدريبية النوعية التي ينفذها، وكذلك لإجراء مقابلات التوظيف والإجابة عن استفسارات وتساؤلات الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص وظيفية في «بيتك» وتوعيتهم وتعريفهم بطبيعة العمل في قطاعات وإدارات البنك وطبيعة العمل في القطاع الخاص.



كما نجح فريق «بيتك» في استكمال مقابلة بعض الطلبة الراغبين في العمل الجزئي، وهو أسلوب تقوم به المؤسسات الكبرى في العالم بالتعاون مع الجامعات بهدف تحفيز الطلاب على العمل وتدريبهم على أجواء العمل الفعلي واستغلال أوقات الفراغ لديهم بشكل إيجابي يساعدهم على صناعة مستقبل افضل.



وشهد جناح «بيتك» في المعرض إقبالا واسعا من طلبة الجامعة الراغبين في معرفة الفرص المتاحة لهم في المستقبل للالتحاق بالعمل المصرفي.



وأشار العمر، على هامش مشاركة «بيتك» في المعرض الوظيفي، الى أن «بيتك» حريص على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها جامعـة الخليج ومختلـــف الجامعــــات والمؤسسات الأكاديمية، بما يعكس التزام البنك في إتاحة فرص العمل أمام الشباب الكويتي، منوها بالشراكة القوية التي تربط «بيتك» مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في مجالات مختلفة.



وأضاف أن المعرض يمثل فرصة تمكن المؤسسات من التعرف على مخرجات الجامعة والباحثين عن عمل لشغل مختلف الوظائف والتخصصات في سوق العمل، مؤكدا أهمية تركيز الطلبة على اختيار تخصصات تحظى بطلب عال في سوق العمل كتلك المرتبطة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال والتسويق الإلكتروني وغيرها من التخصصات التي باتت أساسية في سوق العمل، لاسيما أن المنافسة العالية بين المؤسسات تتطلب كفاءات ونخباً قادرة على التفكير بعقلية الابتكار للتحول نحو بيئة ذكية ومواصلة التطوير للانتقال لمستويات جديدة في التميز في طرح الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التي تنعكس في نهاية المطاف على تجربة العميل وتعزز مستويات الرضا لديه.



واشاد العمر في هذا الإطار ببرنامج «فرصة» الذي صممه «بيتك» لاستقطاب أبرز الكويتيين المتفوقين وأوائل الخريجين في أقسام التكنولوجيا بالجامعات المحلية والدولية، ويتضمن برامج تدريبية مكثفة وشاملة على أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في المجال المصرفي واستراتيجيات التحول الرقمي.



وأوضح أن «بيتك» نجح في الاعتماد على منصات رقمية وأدوات تكنولوجية متطورة في عمليات اجراء المقابلات الشخصية والاختبارات والتقييم والتعيين والتدريب، حيث يتبنى «بيتك» أنظمة متقدمة لتحديد مستوى المرشح للوظيفة من الناحية العلمية والمهارية والشخصية، وبالتالي إمكانية إعداد تحليلات وتقارير للمساعدة على قياس كفاءة المتقدم، وتحديد نقاط قوته وفرص تطويره.



واختتم بالقول: نفخر في «بيتك» بأننا أكبر جهة في عدد الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص، وبلغت نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة نحو 100%، كما بلغت نسبة التوطين نحو 76% في عام 2021، ويتميز «بيتك» بسجل حافل في مجال التدريب والابتعاث وتطوير المواهب بالاعتماد على شراكات مع جامعات عالمية ومنصات تدريب رقمية مرموقة.