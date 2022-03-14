

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.8% على أساس شهري تماشيا مع توقعات السوق، مما دفع معدل التضخم على أساس سنوي للارتفاع من 7.5% إلى 7.9%، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.5% على أساس شهري وبنسبة 6.4% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 1% على أساس شهري، ووصل متوسط معدل النمو على أساس شهري إلى 0.8% على مدار الستة أشهر الماضية، وزاد وقود السيارات بنسبة 6.7% على أساس شهري، بما يعكس الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط. واستمرت الضغوط التضخمية في التزايد واتخذت مسارا تصاعديا، لترتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.73% وتخطى عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 2%.



وفي الوقت الحالي، يقوم السوق بتسعير رفع أسعار الفائدة بواقع 6 مرات بنهاية عام 2022، ويبدو أن فكرة قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل قد بدأت في التلاشي في ظل قيام السوق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع.



وأدت الحرب في أوروبا، إلى جانب اشتعال أسعار الطاقة، في اشعال وتأجيج المخاوف التضخمية، وبدأ المستثمرون في تجنب المخاطر، وبالتالي أنهت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع.



المركزي الأوروبي



مهد البنك المركزي الأوروبي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة بعد أن طغت المخاوف المتعلقة بتفاقم معدل التضخم على تلك المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين وصعوبة الموازنة بين تزايد معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي التي يجد المركزي الأوروبي نفسه في مواجهتها، يبدو أنه قد وجه جهوده لمعالجة الضغوط التضخمية وقرر تقليص برنامج مشتريات الأصول بوتيرة أسرع عن المستويات المعلنة في ديسمبر.



وبذلك، ستصل قيمة صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق إلى 40 مليار يورو في أبريل، و30 مليار يورو في مايو و20 مليار يورو في يونيو. ومن المتوقع انهاء البرنامج بحلول الربع الثالث من عام 2022. وسيكون تقييم صافي المشتريات للربع الثالث من العام الحالي معتمدا على البيانات الاقتصادية وبما يعكس التقييم المتطور للتوقعات.



وطرأ تغيير طفيف في التسلسل المعتمد للسياسات، حيث ستطرأ الآن تغييرات على أسعار الفائدة «بعد مرور بعض الوقت» على انتهاء صافي مشتريات الأصول وستكون بوتيرة «تدريجية». ويحل ذلك الاتجاه محل الخطة السابقة لإنهاء التيسير الكمي «قبل وقت قصير» من رفع سعر الفائدة. وفي نهاية المطاف، لم تغير الأحداث الأخيرة خطة البنك المركزي الأوروبي لإعادة السياسات النقدية إلى طبيعتها السابقة.



وإثر ذلك، ارتفعت إمكانية قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في أقرب اجتماعاته بعد انهاء برنامج شراء الأصول. وقام السوق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في يوليو المقبل بواقع 100%. وتشير التوقعات الحالية للسوق إلى رفع سعر الفائدة 4 مرات في عام 2022 لتتراوح بذلك ما بين -0.50% إلى -0.10%.

الطلب على الطاقة



أدت تقلبات الأسواق إلى استمرار تأرجح أسعار النفط بشدة بعد توقف اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وإيران وجمود محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحظر الأخير الذي فرضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على النفط الروسي قد يزيد من الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط مع إمكانية تشديد اوضاع السوق التي تعاني من شح الامدادات بالفعل. وأنهى سعر خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع عند مستوى 109.33 دولارات للبرميل ووصل سعر مزيج برنت إلى 112.67 دولارا للبرميل.



وبعد مرور الذهب بفترة من الانتعاش بفضل تدفقات الملاذ الآمن على خلفية تزايد التوترات والمخاوف الناجمة عن الحرب، بدأ في فقد بريقه وتداوله بأقل من 2000 دولار، وأنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1985.29 دولارا، بعد ان استعادت الأسواق بعض الثقة في الأسهم.