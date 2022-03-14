تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية من ضبط 10 وافدين، اتهمهم وافد بنغالي بخدش حيائه أعلى منزل في الجليب بواسطة بايب بلاستيكي وإلقائه من علو، محدثين به إصابات متفرقة من بينها كسر بالظهر، فيما تبين ان خلافات مالية بين المجني عليه والمدعى عليهم وراء هذا الاعتداء. هذا، واعترف عدد ممن تم توقيفهم بما حدث، ولكن آخرين ادعوا ان الوافد ألقى بنفسه.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن سقوط من علو في منطقة الجليب، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين لهم ان الشخص الذي سقط من علو أسعف إلى مستشفى الفروانية.



وأضاف المصدر: انتقل رجال الأمن إلى المستشفى وبسؤال المجني عليه وهو بنغالي قال ان 10 وافدين آسيويين يعرفهم معرفة سطحية قاموا بنزع ملابسه وهتكوا عرضه بواسطة بايب بلاستيكي، ومن ثم ألقوه من أعلى البناية، وتحديدا من الطابق الثاني لبناية مكونة من طابقين في منطقة الجليب شارع محمد بن القاسم.