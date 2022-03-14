مع استمرار الهجمات والغارات في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، شارك مسؤول أوكراني مقطع فيديو افتراضيا للعاصمة



الفرنسية باريس وكأنها تتعرض لضربات جوية.



ونشر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون البرلماني الدولي في البرلمان الأوكراني أولكسندر ميرزشكو، على حسابه في تويتر، مقطع الفيديو الذي يهدف إلى تصور شكل الهجوم الروسي على العاصمة الأوروبية.



وقد علق البرلماني الأوكراني على المنشور بقوله «نحن اعتقدنا أيضا أنه لن يحدث أبدا»، في إشارة إلى الغارات الدامية التي تشنها موسكو على العديد من المدن والبلدات في بلاده.



وفي بداية الفيديو، ظهرت امرأة على شرفة تطل على برج إيفل وكأنها تلتقط صورة أمامه. ثم فجأة، وقع انفجار مدوي من الضربات الجوية، مما أذهل الفتاة الشابة وجعلها تصاب بالهلع قبل سقوط مبنى قريب من البرج.



وفي مشهد آخر، بدا أيضا أن برج إيفل قد تضرر من الانفجار، حيث غمره دخان أسود كثيف ناجم عن نيران مخيفة.



وبنهاية الفيديو، يظهر اقتباس من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الشاشة «أمعن فكرك فيما إذا كان قد يحدث في عاصمة أوروبية أخرى».



وعلق أحدهم على الفيديو بأنه «مفجع تماما»، في حين غرد آخر «لقد أصبت بالذعر لمدة دقيقة».



وقال ثالث إن الفيديو يحتوي على «رسالة قوية جدا» توضح أيضا أن الحرب العالمية الثالثة ليست بعيدة عن الواقع.