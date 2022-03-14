كشفت السلطات البريطانية التي تعرضت لانتقادات لبطئها وترددها في استقبال أوكرانيين بعد غزو روسيا لبلادهم، عن برنامج جديد يسمح للبريطانيين باستقبال لاجئين فارين من الحرب في منازلهم.



وأعلن وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف عبر قناة «سكاي نيوز» امس أن البرنامج الجديد الذي أطلقت عليه تسمية Homes for Ukraine (منازل من أجل أوكرانيا) سيسمح باستقبال «عشرات آلاف» الأشخاص الذي سيكون لديهم حق الوصول إلى سوق العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، حتى لو لم تكن لديهم روابط عائلية مع أشخاص بريطانيين.



وأكد غوف أن الحكومة تريد التأكد من أن «كافة المنازل المتوافرة» يمكن أن توضع في خدمة «أولئك الذين يفرون من الاضطهادات».



وسيحصل الأشخاص الذين يقررون استقبال لاجئين أوكرانيين في منازلهم على مبلغ قدره 350 جنيها إسترلينيا شهريا وينبغي عليهم التعهد باستقبال هؤلاء اللاجئين لمدة 6 أشهر على الأقل.



وأوضح الوزير البريطاني أنه للقيام بذلك يتعين على البريطانيين التواصل مع أوكرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال جمعيات والتسجيل على منصات ستشغل فورا.



ومنحت نحو 3 آلاف تأشيرة بريطانية لأوكرانيين بحسب غوف، وسبق أن استقبلت جمهورية أيرلندا المجاورة 5500 لاجئ.



وسبق أن أعلنت حكومتا سكتلندا وويلز أنهما مستعدتان لأداء دور «الجهات الراعية» لاستقبال أكبر عدد من الأوكرانيين.



ورحب زعيم المعارضة كير ستارمر بوضع هذا البرنامج الجديد لكنه اعتبر أن بريطانيا لا تزال لا تقوم بما يكفي مقارنة بالدول الأوروبية، وقال: «بصراحة، الأسابيع الماضية كانت محرجة بالنسبة للمملكة المتحدة فيما يخص استقبال لاجئين».