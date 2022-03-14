أكد الرئيس الپولندي أندريه دودا أن استخدام موسكو للأسلحة الكيميائية خلال غزوها لأوكرانيا «سيبدل قواعد اللعبة» وسيدفع حلف شمال الأطلسي لإعادة التفكير في النزاع.



وقال دودا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» امس إنه في حال استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أي أسلحة دمار شامل، فسيبدل الأمر قواعد اللعبة كاملة بالنسبة للتحالفات».



وأضاف انه سيتعين في هذه الحال على حلف شمال الأطلسي، الذي انضمت إليه پولندا عام 1999، التفكير جديا في خطواته المقبلة.



وتابع: «لأنه عندها سيصبح الوضع خطيرا، ليس لأوروبا فحسب، ليس لجزئنا من أوروبا فحسب.. بل للعالم بأسره».



وأشار دودا إلى أن بوتين سيلجأ إلى كل الوسائل وخصوصا أنه خسر هذه الحرب «سياسيا» بينما لم يعد عسكريا قادرا على الانتصار فيها.



وقال إن «أكثر من نصف العدد الإجمالي للاجئين الذين غادروا أوكرانيا باتوا في پولندا. لذا، إذا وصل عددهم إلى 5 ملايين، فتخيلوا اننا سنستقبل 2.5 مليون».



وأضاف: «يصعب عليّ تخيل الأمر، لذا نحتاج إلى الدعم هنا على الأرض، نحتاج إلى مساعدة مالية».