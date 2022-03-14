تمكن تشلسي من خطف الفوز في الوقت القاتل أمام نيوكاسل 1-0 على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز كاي هافرتز هدف الفوز لـ «البلوز» في الدقيقة 89 من تمريرة جورجينيو. وبقي تشلسي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ليواصل مطاردة مان سيتي المتصدر، الذي يلتقي كريستال بالاس اليوم، وليفربول الوصيف، بينما ظل «الماكبايس» في المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة.



وتفوق وست هام على أستون فيلا، وواتفورد على ساوثمبتون، وليدز على نورويتش بنتيجة واحدة (2-1)، وولفرهامبتون على إيفرتون 1-0. وأعاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التوازن لفريقه مان يونايتد بـ «هاتريك» تاريخي في مرمى توتنهام 3-2 ملعب «أولد ترافورد»، ليرفع فريق «الشياطين الحمر» رصيده الى 50 نقطة وانتزع المركز الرابع مؤقتا.



وسجل رونالدو ثلاثيته في الدقائق 12 و38 و81 وبات أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية رافعا غلته إلى 807 أهداف ماحيا الرقم السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلا باسم النمساوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان.



وهو الهاتريك الثاني لرونالدو بألوان يونايتد بعد الأول في فترته الأولى معه في يناير 2008 أي بعد 14 عاما، والـ 49 في مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها (سبورتينغ ويونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي). وغاب رونالدو عن الخسارة المذلة 1-4 في معقل الجار والغريم مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الورك.



وأشارت التقارير الى أن ابن الـ 37 عاما سافر الى البرتغال بدلا من البقاء في مانشستر ومساندة زملائه في الديربي، ما أثار التكهنات بشأن عدم سعادته في ملعب «أولد ترافورد».



وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد الفوز: «سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي إلى أولد ترافورد، لا شيء يفوق الشعور بالعودة إلى الملعب، ومساعدة الفريق في تحقيق الأهداف»، مضيفا أننا أثبتنا مرة أخرى أنه يمكننا التغلب على أي فريق في أي يوم، طالما أننا نعمل بجد ونقف معا، ولا توجد حدود لمانشستر يونايتد، لنذهب أيها الشياطين». إلى ذلك، تابع برنتفورد صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما عمق جراح ضيفه بيرنلي بفوز ثمين 2-0.