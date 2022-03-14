على وقع صافرات الاستهجان لنجومه باستثناء كيليان مبابي بعد الخروج القاري المذل أمام ريال مدريد، فاز باريس جرمان على ضيفه بوردو 3-0 أمس في المرحلة 28 من بطولة فرنسا في كرة القدم.



على ملعب بارك دي برانس، أطلقت جماهير فريق العاصمة صافراتها في وجه النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بعد الاقصاء منتصف الأسبوع من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، برغم فوزه ذهابا 1-0 وتقدمه إيابا عن طريق مبابي، قبل أن يقلب الفرنسي كريم بنزيمة الطاولة ويسجل ثلاثية للفريق الملكي.



ومرة جديدة افتتح مبابي التسجيل (24) بعد جملة بين ميسي والهولندي جورجينيو فينالدوم، وضاعف نيمار الأرقام مطلع الشوط الثاني بهدف لم يجنبه المزيد من الصافرات (52)، قبل أن يحسم الأرجنتيني لياندرو باريديس النقاط بتسديدة يسارة قوية من داخل المنطقة (61).



ورفع سان جرمان رصيده إلى 65 نقطة من 28 مباراة بفارق 15 نقطة عن نيس الثاني، في طريقه إلى لقب جديد في الدوري.



إلى ذلك، انتزع نيس المنقوص تعادلا سلبيا من مضيفه مونبلييه، وخاض نيس الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد قائده البرازيلي دانتي في الدقيقة 35 لتسببه في ركلة جزاء فشل اصحاب الارض في ترجمتها إلى هدف. ورفع نيس رصيده في المركز الثاني إلى 50 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن مرسيليا، في المقابل، رفع مونبلييه الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية عشرة هذا الموسم رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.



وكان نيس، المتأهل إلى نهائي الكأس المحلية، يأمل في أن يتابع على المنوال ذاته بعد فوزه الصعب على سان جرمان (1ـ 0) في المرحلة السابقة، إلا ان رجال المدرب كريستوف غالتييه سقطوا في فخ التعادل.



وحافظ نيس صاحب أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم، حيث تلقى 17 هدفا فقط منها 7 خارج عقر داره، على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات.



في المقابل، اتبع مونبلييه خسارته أمام مرسيليا بركلات الترجيح 4-5 في ثمن نهائي الكأس المحلية بعد تعادلهما 1-1، بسلسلة من اربع هزائم أمام كل من سانت إتيان 1-3 وليل 0-1 ورين 2-4 ونانت 0-2، تخللها الفوز على لوريان 1-0 في المراحل الخمس الأخيرة، قبل أن يسقط في فخ التعادل على أرضه.



وانعش تروا آماله بالبقاء في الاولى بفوزه الثاني تواليا وذلك عندما تغلب على ضيفه نانت 1-0.