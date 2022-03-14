حقق نابولي فوزا صعبا على حساب مستضيفه هيلاس فيرونا 2-1 ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدفي الفائز مهاجمه فيكتور أوسيمين (14 و71)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد ماركو فاراوني (77)، علما أن الخاسر خاض المباراة منقوصا ابتداء من الدقيقة 83 بعد طرد لاعبه فيديريكو تشيتشيريني، قبل أن يتحصل فاراوني على بطاقة حمراء أخرى في الثواني الأخيرة من المباراة.



ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما بقي فيرونا على رصيده السابق بـ 41 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى، تغلب فيورنتينا على بولونيا 1-0.



وعزّز ميلان صدارته بفوز بشق النفس على ضيفه إمبولي الثالث عشر 1-0.



ويدين ميلان بفوزه الثاني تواليا والـ 19 هذا الموسم إلى مدافعه الفرنسي الواعد بيار كالولو (21 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد (19)، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 63 نقطة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 32 نقطة.



وفي مواجهة ثانية، واصل يوفنتوس صحوته وشدد الخناق على إنتر ميلان ونابولي عندما تغلب على مضيفه سمبدوريا 3-1.



وسجل الياباني مايا يوشيدا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (23) والإسباني ألفارو موراتا (34 من ركلة جزاء و88) أهداف يوفنتوس، والمغربي عبدالحميد الصابيري (84) هدف سمبدوريا.



وهو الفوز الثالث تواليا ليوفنتوس والسادس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وحقق «اليوفي» انتصاره في غياب أبرز ركائزه الأساسية بسبب الإصابة في مقدمتهم قطبا الدفاع قائده جورجو كييليني، وليوناردو بونوتشي، وفيديريكو كييزا، وفيديريكو برنارديسكي، وباولو ديبالا، والوافد الجديد السويسري دينيس زكريا والأميركي ويستون ماكيني، فيما فضل مدربه ماسيميليانو أليغري الإبقاء على الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش على دكة البدلاء مانحا الفرصة لمويز كين.



وتنفس سبيزيا الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه كالياري 2-0، وتختتم الجولة الـ 29 لـ «الكالتشيو» اليوم بلقاء يجمع لاتسيو مع فينيتسيا.