أنعش فياريال آماله بحجز مقعد أوروبي بعد فوزه على سلتا فيغو 1-0 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين فياريال بالنقاط الثلاث إلى لاعبه داني باريخو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 64.



وصعد فياريال إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن ريال سوسييداد السابع الذي يستقبل ألافيس، فيما يتأخر فريق «الغواصات الصفراء» بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما أن نادي كاتالونيا يواجه على أرضه أساسونا، مع أفضلية مباراة مؤجلة لصالحه أيضا.



وعاد فياريال بقيادة مدربه أوناي إيمري إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام أوساسونا 0-1 في المرحلة السابقة، كما تحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).



في المقابل، مني سلتا فيغو بخسارته الثانية فقط في مبارياته الثماني الاخيرة، بعد أولى أمام حامل اللقب أتلتيكو مدريد 0-2 في المرحلة السادسة والعشرين في سلسلة فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مثلها.



ويحتل سلتا فيغو الذي تعرض لخسارته الحادية عشرة هذا الموسم المركز العاشر برصيد 35 نقطة.



وتعادل ليفانتي مع إسبانيول 1-1، وخيتافي مع ضيفه فالنسيا سلبا، فيما خسر غرناطة أمام ضيفه إلتشي 0-1.



وتستكمل مباريات المرحلة الـ 28 للدوري الإسباني بلقاء يجمع ريال مايوركا سادس عشر الترتيب (26 نقطة) مع ضيفه ريال مدريد المتصدر برصيد 63 نقطة.