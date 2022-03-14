حقق الروسي دانييل مدفيديف فوزا سهلا في مباراته الأولى كمصنف أول عالميا في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الأميركية الدولية للتنس، فيما عانى الإسباني رافايل نادال، ووقعت اليابانية ناومي أوساكا مجددا في شباك الكآبة.



وتغلب مدفيديف على التشيكي توماش ماخاتش الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2 في إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، أما نادال المصنف رابعا، فعانى لتخطي الأميركي الشاب سيباستيان كوردا (21 عاما) 6-2 و1-6 و7-6 (7-3).



وعند السيدات، انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى في كرة المضرب، باكية بعد إهانتها من قبل أحد المتفرجين ثم خسارتها أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 0-6 و4-6. وفي المجموعة الأولى ضمن الدور الثاني، صاح أحد المشجعين «ناومي أنت فاشلة»، فعبرت المصنفة 78 عالميا التي تعاني من ضغوط ذهنية عن استيائها أمام حكمة المباراة. وبرغم تماسكها وإكمال المواجهة، قالت بعد الخسارة إن هذه الحادثة ذكرتها بتعرض الأميركيتين فينوس وسيرينا وليامس لمضايقات في الدورة عام 2001. وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة عالميا والثانية في الدورة، بخسارتها أمام الإيطالية ياسمين باوليني 6-2 و3-6 و3-6.