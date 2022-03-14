أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع حرص الهيئة على تشجيع الشباب ودعم البرامج والمشاريع والخدمات لبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى شباب مبدع ومنتج.



وقال الربيع في بيان صحافي بمناسبة يوم الشباب الكويتي الذي صادف أمس إن الهيئة لديها العديد من المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة والسياسة الوطنية للشباب وتعمل على 11 محورا من محاور الأولويات الحكومية الرئيسية، مما يحقق 23 هدفا في برنامج العمل الحكومي.



وقال الربيع إن الهيئة من خلال تنفيذ السياسة الوطنية للشباب نجحت في إشراك أكثر من 13000 شاب وشابة مستفيدين في برامجها ومشاريعها ونفذت مشاريع وبرامج لاكتشاف إمكانيات الشباب الإبداعية والقيادية، منها جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي ودوري الإبداع الشبابي الذي استقطب أكثر من 1700 مشارك ومجلس الشباب الكويتي ومبادراتنا وأكاديمية العمل التطوعي، لافتا الى أن التدريب والتأهيل والتمكين تعد من صلب اختصاصات وأهداف الهيئة حيث طرحت ونفذت مشاريع تحقق الأهداف بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص والأهلي على رأسها مشروع «صناع العمل» الذي قدم 560 فرصة تدريبية. وأشار الى مشروع المبادر المحترف الذي استقطب أكثر من 400 مبادر ومشروع وإلى منصة «إمكان» الالكترونية التي قدمت ورش عمل تأهيلية معتمدة بلغ عدد مستفيديها أكثر من 700 شاب وشابة، مبينا أن الهيئة تنفذ مشاريع ذات مردود إيجابي واقتصادي وتنموي على مخرجات التعليم وصنع قادة المستقبل كمركز الإرشاد الأكاديمي الأول من نوعه في المنطقة والذي يقدم الخدمات التأهيلية والتدريبية والإرشادية بما يعزز من فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة عالمية.



وأضاف أن أكاديميات الشباب والبنات لكرة القدم استقطبت أكثر من 1600 متدرب ومتدربة وأكاديميات حكام المستقبل التي تعد الشباب ليصبحوا حكاما واعدين لكرة القدم، لافتا إلى انه بالتزامن مع يوم الشباب الكويتي تنطلق فعاليات مهرجان أيام المسرح للشباب بدورته الـ 13 بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى على مسرح الدسمة.