أعلن ديوان الخدمة المدنية ان ظهور الترتيب للمسجلين كباحثين عن عمل سيكون في 1 أبريل المقبل عبر موقعنا ‪Csc.gov.kw. وأوضح الديوان ان التأكد من صحة مستندات المسجلين الباحثين عن عمل يستغرق وقتا ولا يرتبط بانتهاء فترة التسجيل للتوظيف، وسيتم فور ذلك إبلاغهم برسالة نصية بإتمام عملية التسجيل.



وبين الديوان ان ظهور عبارة «جاري المراجعة والتدقيق» على المستندات المرفقة بالإدارة المختصة لبعض الباحثين الذين أتموا عملية التسجيل ليس لها شأن بأن فترة التسجيل انتهت، وسيتم فور التأكــد مـــن صحـــة البيانـــات إبلاغ هـــؤلاء الباحثين برسالة نصية بالنتائج التي توصلت إليها الإدارة المختصــة.