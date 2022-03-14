استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبـــل سمـــــوه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.



من جانبه استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة المستشار د.حنفي جبالي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقد حضر المقابلة عضو مجلس الأمة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.خالد العنزي ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى.



كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف حيث قدم لسموه الفريق أنور البرجس وذلك بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية.