بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنظيم مشروع تدريب الطلبة خلال الفترة من 17/7 إلى 16/8 من العام الحالي بالتعاون مع القطاع الخاصة، مشيرة الى انه سيتم التسجيل آليا بدءا من 17 أبريل ويستمر حتى 16 يونيو المقبل أو لحين استكمال عدد الفرص الوظيفية المتاحة ويتم التسجيل عبر الرابط المخصص من الهيئة (تطبيق برنامج التدريب لمشروع تدريب الطلبة) عبر البريد الإلكتروني: [email protected]



وقالت الهيئة ان التسجيل متاح للمواطنين فقط وتكون مسجلة المراحل التعليمية الثالثة والرابعة من مرحلة التعليم الجامعي وطلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز مدة الدراسة فيها عامين دراسيين بالإضافة إلى طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.