twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الوقيان والمشعان الاثنين 2022/3/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1029 A+ A- استمع المعرس داود خالد الوقيانالشيخ سلمان الدعيج مباركاعبدالعزيز الغنام ووالد المعرس خالد الوقيانعبدالوهاب البابطين مباركاد.خالد المذكور مهنئاراشد الطاحوس وصالح العساكر وطارق الطاحوس يباركونلقطة تذكارية مع المعرس داود خالد الوقيانالمعرس داود خالد الوقيان مع والده وشقيقيه عبدالعزيز وأحمد الوقيانعبدالعزيز العمران وطلال السعيد يباركانمرزوق الغانم يبارك للمعرس داود الوقيان ووالده خالد الوقيان ووالد العروس فهد المشعانعبدالله المحري يهنئ المعرس ووالده خالد الوقيان ووالد العروس فهد المشعانخليفة الوقيان يباركمشاري الفودري مهنئاأحمد السعدون مهنئا( محمد هاشم)بدر الملا يقدم التهانيالمعرس داود الوقيان مع عدد من الأصدقاء خلال الحفلغازي الوقيان وقتيبة العدساني والمعرس داود الوقيان وربيع العدسانيغازي الوقيان ومحمد النجدي وعلي النجدي يباركونعادل الوقيان مباركاتهنئة من الأصدقاء للمعرس داود خالد الوقيان بالمناسبة السعيدة احتفل خالد محمد حمد الوقيان بزفاف نجله داود على كريمة فهد سليمان المشعان بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.