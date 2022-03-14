احتفل خالد محمد حمد الوقيان بزفاف نجله داود على كريمة فهد سليمان المشعان بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.