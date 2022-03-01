«أنا اشتريت لها هذا المعطف والحذاء البلنسياغا»

كاني ويست، المغني الأميركي، يشير في كلمات أغنيته الجديدة: سيتي أوف غادز، إلى أنه هو من أهدى طليقته كيم كارديشيان المعطف والحذاء التي ظهرت بهما في أولى إطلالاتها مع بيت ديفيدسون.