اسامة ابو السعود

خلفا لرئيسه السابق محمد حمد الهاجري الذي انتهت مدته رسميا ، اقر المجلس التنفيذي الجديد لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات التشكيل الجديد لاتحاد البترول برئاسة محمد مشعان العتيبي رئيساً للاتحاد وحسين علي الميل نائباً للرئيس ، وعبدالعزيز نايف العتيبي السكرتير العام .

وتضمن التشكيل كلاً من: حمد عبدالله الكندري السكرتير العام المساعد ، عبدالله حماد الرباح الأمين المالي ، وحسين طلال معرفي سكرتيرا للعلاقات الخارجية ، وأحمد علي بلوشي سكرتيرا للعلاقات الداخلية .

وشمل المجلس عضوية كل من: أحمد تركي العتيبي ، وعبدالله مشوط العجمي ، وجاسم محمد العذاب، وهلال سعيد البدر ، ونادر زياد الحربي ، وناصر نواف الفضلي ، وسعد عبدالله العتيبي ، وحمد حمدان المطيري .

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول اعتمدت، التقريرين المالي والإداري وذلك بحضور 83 عضواً من اجمالي 90 عضواً .

وجاء تشكيل المجلس الجديد كما يلي :

محمد مشعان العتيبي

- جاسم محمد العذاب

- ناصر نواف الفضلي

- عبدالعزيز نايف العتيبي

- حسين طلال معرفي

- حمد عبدالله عبدالرحمن

- عبدالله مشوط العجمي

- حسين علي الميل

- هلال سعيد البدر

- احمد علي البلوشي

- نادر زياد الحربي

- احمد تركي العتيبي

- عبدالله حماد الرباح

- سعد عبدالله العتيبي

- حمد حمدان المطيري.



وضمت عضوية «الاحتياط» كلاً من :

عبدالرحمن الكندري

- فهد خالد العجمي

- مشعل المطيري

- عثمان محمد الظفيري.