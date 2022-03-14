اسامة ابو السعود
خلفا لرئيسه السابق محمد حمد الهاجري الذي انتهت مدته رسميا ، اقر المجلس التنفيذي الجديد لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات التشكيل الجديد لاتحاد البترول برئاسة محمد مشعان العتيبي رئيساً للاتحاد وحسين علي الميل نائباً للرئيس ، وعبدالعزيز نايف العتيبي السكرتير العام .
وتضمن التشكيل كلاً من: حمد عبدالله الكندري السكرتير العام المساعد ، عبدالله حماد الرباح الأمين المالي ، وحسين طلال معرفي سكرتيرا للعلاقات الخارجية ، وأحمد علي بلوشي سكرتيرا للعلاقات الداخلية .
وشمل المجلس عضوية كل من: أحمد تركي العتيبي ، وعبدالله مشوط العجمي ، وجاسم محمد العذاب، وهلال سعيد البدر ، ونادر زياد الحربي ، وناصر نواف الفضلي ، وسعد عبدالله العتيبي ، وحمد حمدان المطيري .
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول اعتمدت، التقريرين المالي والإداري وذلك بحضور 83 عضواً من اجمالي 90 عضواً .
وجاء تشكيل المجلس الجديد كما يلي :
محمد مشعان العتيبي
- جاسم محمد العذاب
- ناصر نواف الفضلي
- عبدالعزيز نايف العتيبي
- حسين طلال معرفي
- حمد عبدالله عبدالرحمن
- عبدالله مشوط العجمي
- حسين علي الميل
- هلال سعيد البدر
- احمد علي البلوشي
- نادر زياد الحربي
- احمد تركي العتيبي
- عبدالله حماد الرباح
- سعد عبدالله العتيبي
- حمد حمدان المطيري.
وضمت عضوية «الاحتياط» كلاً من :
عبدالرحمن الكندري
- فهد خالد العجمي
- مشعل المطيري
- عثمان محمد الظفيري.