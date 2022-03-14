مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، ان وزارة الصحة وافقت على توصية بإلغاء فحص ال “PCR “ للمعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاما غير المحصنين.

ويستلزم العمل بتوصية " الصحة " رفعها إلى لجنة طوارئ كورونا ومن ثم موافقة اللجنة عليها ومخاطبة مجلس الوزراء ليتسنى إصدار قرار بذلك.

من الأهمية ذكر ان مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا طبق اعتبارا من 20 فبراير الماضي نص على الاشتراطات الصحية الخاصة بالحضور إلى المدارس وتضمن إلغاء فحص ال “ PCR “ الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور للمدارس للأطفال دون سن ال 16 عاما وأبقى على شرط الفحص للمعلمين والأطفال الأكبر من 16 عاما غير المحصنين.