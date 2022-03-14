مريم بندق

ينظر مجلس الوزراء في تخفيض مدة الحجر المنزلي عن المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم في ضوء توصيات لجنة "طوارئ كورونا" بتخفيض مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين من مكتملي التحصين، وغير مستكملي التحصين وغير المحصنين، والتي تتفاوت الآن بين 7 و10 و14 يوماً، وربط ذلك بثبوت "سلبية" فحص الـ"PCR".

وأكدت مصادر مطلعة أن التوصيات تتماشي مع قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحجر المنزلي لمكتملي التحصين القادمين إلى البلاد، وربطه بسلبية الفحص لدى غير مكتملي التحصين إلى جانب تخفيف القيود مثل عودة رص الصفوف في المساجد، فضلاً عن عودة الطلبة للمدارس الأصغر من 16 عاما دون الحاجة إلى إجراء فحص PCR.



والسماح بدخول المجمعات التجارية لغير المطعمين، و السماح أيضاً لهذه الفئة بالسفر إلى الخارج ، وإلغاء فحص "PCR" قبل الوصول إلى البلاد للمحصنين.