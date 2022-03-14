الطلبة مستاؤون من موقف الاتحاد الذي لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي خطوة لحل تلك الإشكالية المتكررة يوميا ويقف موقف المتفرج

موقع الجامعة يشهد حوادث مرورية يومية بسبب التخطيط السيئ للشوارع الداخلية والإشارات الضوئية



آلاء خليفة

منذ بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الكويت يعاني طلبة واساتذة الجامعة والموظفون الأمرين في موقع الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية نتيجة الازدحام المروري داخل موقع الجامعة الذي يجعلهم يتاخرون عن الوصول الى المحاضرات وعملهم في الوقت المحدد.



وذكر الطلبة في احاديث ل "الأنباء " ان هذه المعاناة اصبحت شبه يومية في الازدحام المروري الهائل داخل موقع الجامعة الذي يجعلهم يقفون لمدة تزيد على الساعة أحيانا داخل الموقع دون ان تتحرك السيارات بسبب الازدحام ثم تبدأ رحلة البحث عن موقف سيارة بما وصفوه بأنه إهدار لوقتهم الذي كان يفترض أن يستغل في التعليم.



على صعيد متصل، اشتكى الطلبة من بعد مواقفهم عن مبنى كلياتهم لاسيما اننا مقبلون على فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير، مقترحين بناء جسر او شارع مشاة مكيف حتى يتمكن الطالب من الانتقال من كلية لأخرى بسهولة ويسر.



وقال احد الطلبة ل" الأنباء " : أحتاج الى 15 دقيقة فقط منذ خروجي من منزلي لوصولي الى مدينة صباح السالم الجامعية، لكن داخل الموقع أحتاج الى ساعة وربع حتى اصل الى الكلية فهل هذا يعقل؟! موضحا ان موقع مدينة صباح السالم الجامعية يشهد يوميا حوادث مرورية نتيجة التخطيط غير السليم للشوارع الداخلية والاشارات الضوئية.



وناشد الطلبة الادارة الجامعية بإيجاد حل فوري لهذه المشكلة اليومية المتكررة، مستغربين من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة، الذي يفترض انه الممثل الشرعي للطلبة، لكنه يقف موقف المتفرج ولم يحرك ساكنا على الرغم من علمهم بهذه المشكلة منذ ايام ولم نجد لهم اي تصريح بما سيقومون بفعله خلال الايام القادمة.



بدورها "الأنباء" حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع رئيس اتحاد الطلبة الحالي لمعرفة موقف الاتحاد مما يعانيه الطلبة من مشاكل داخل مدينة صباح السالم الجامعية لكن لم يستجب لنا بحجه انشغاله !!