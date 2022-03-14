تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وكبار قيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، أقيم صباح اليوم الاثنين، بمركز الاسناد حفل تخريج الدفعة 26 من طلبة دبلوم هندسة الإطفاء لعدد 29 خريجا ، والدفعة 20 من ضباط الاختصاص الجامعيين بسلوك البعثات والاجازات الدراسية لـ 20 خريجا، والدفعة 10 لضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أثناء الخدمة وفقا لشروط الترقية إلى رتبة ملازم لـ 3 خريجين.

وقد بدأت مراسم الحفل بدخول الطلبة الخريجين والقى نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله ابراهيم كلمة اكد فيها ان تخريج هذه الكوكبة جاء لتعزيز الأمن المجتمعي بكوادر تحمل العطاء والاخلاص والولاء لوطننا الغالي الكويت ، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

ونقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، للخريجين تهنئة وتبريكات القيادة السياسية العليا المتمثلة بصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتفوقين من الخريجين والتقاط الصور التذكارية.