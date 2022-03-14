حافظ فريق الهيئة العامة للتعليم العالي والتدريب على صدارة المجموعة الاولى لمنافسات دورة الالعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي لكرة القدم العشبي للرجال بعد تحقيق الفوز على قوي الاطفاء العام 11 – 2 ليرفع رصيده الي 6 نقط بينما ظل رصيد الاطفاء بدون نقاط وجاء في الترتيب الرابع ، ونجح فريق كلية القانون في الفوز على كلية الكويت التقنية بثلاثة اهداف مقابل هدف ليرفع رصيده الى ثلاث نقاط ويصد للمركز الثاني بينما توقف رصيد المهزوم عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية ضرب فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية بقوة في ثاني اللقاءات وحصد العلامة الكاملة بعد الفوز على كلية تكنولوجيا الطيران بثلاثة اهداف مقابل هدف برصيد 6 نقاط بينما احتل تكنولوجيا الطيران المركز الرابع بدون رصيد ، وفي اطار نفس المجموعة حقق فريق الجامعة الامريكية الانتصار الاول بالفوز على كلية الجونكوين بهدفين مقابل هدف ليصعد الي المركز الثاني بفارق الاهداف عن الجونكوين .

وضع فريق كلية الكويت للعلوم قدم في دور الثمانية بعدما حقق الفوز على الجامعة الاسترالية بهدفين دون مقابل ليحافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بينما تلقت جامعة الكويت هزيمة ثقيلة من جامعة الخليج بسبعة اهداف دون مقابل.

وفي منافسات كرة القدم صالات للنساء حقق فريق جامعة الكويت بثمانية اهداف مقابل لأشيء في اطار منافسات الجولة الاولي لدوري الصالات نساء ، بينما تلقت الجامعة الامريكية الهزيمة من جامعة الخليج بهدف مقابل لأشيء.

حقق فريق بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الانتصار الثالث خلال منافسات دوري السلة بتخطي جامعة الكويت 23 – 9 ، ليحتل الترتيب الاول بينما حافظ فريق الجامعة الامريكية على حظوظه في التأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على جامعة الكويت 20 – 0 ، ويحسم اليوم الفرق الاربعة المتأهلة من خلال مواجهتي جامعة الكويت مع جامعة الخليج ، ويلتقي فريق الجامعة الاسترالية مع الامريكية.