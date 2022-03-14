خالد العرافة

علمت "الأنباء" من مصادر مطلعة، أن مجلس الخدمة المدنية بانتظار صدور المرسوم الخاص بالسماح للموظفين في الجهات الحكومية ببيع إجازاتهم واستبدالها نقدا تمهيدا لوضع الضوابط الخاصة بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سبق وأن قام بدراسة موضوع بيع الاجازات دراسة متأنية من كافة النواحي القانونية وبعد ذلك تم رفع الامر الى مجلس الوزراء لتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في نظام الخدمة المدنية تمهيدا لصدور المرسوم الذي من خلاله يمنح الموظف الحق في الحصول على البدل النقدي مقابل المدة المسموحة باستبدالها.



واكدت المصادر ان هناك آليه معمول بها في مختلف وزارات الدول ومنها العسكرية تحديدا تقوم بالسماح ببيع الموظفين لإجازاتهم سيتم الاستفادة من تجربتهم والعمل بما هو يصب في صالح الموظف، مشيرة إلى ان هناك مقترحا سينظر فيه لبيع الإجازات بمنح الموظف الحق في بيع 60 يوما من رصيده بحد اقصى مرة كل 3 او 5 سنوات حيث لم تعتمد بعد المدة الخاصة بتكرار البيع بعد.