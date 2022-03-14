حنان عبد المعبود

أعلن استشاري الجراحة العامة والسمنة بمستشفى الصباح د .محمد السليمي، عن نجاح فريق طبي بقيادته بإجراء عملية فتق نادر في الحجاب الحاجز باستخدام تقنية حديثة متطورة.

وقال السليمي في تصريح له إن العملية تكللت بالنجاح بنسبة 100% ، مبينا أن العملية تعد من أنواع الفتق النادر الذي يسمى "morgagni hernia" وهو نوع لا ينتشر كثيرا ، ويسجل حالات أقل من 1 في المئة .

ولفت إلى أن العملية كانت لمريض كويتي يبلغ من العمر 52 عاما ، مبينا أنه جاء إلى المستشفى يشتكي من أعراض فقدان الوزن ، وضيق تنفس وقلة شهية.

وذكر السليمي أن المريض بعد إجراء الفحوصات عليه ، وعمل الأشعة المقطعية رأينا شيئا على المعدة من الجهة اليمنى تبين أن لديه فتقا في الحجاب الحاجز مع المعدة ، لنوع نادر كما ذكرنا سلفا يسمى "morgagni hernia" ويستدعي التدخل الجراحي .

ونوه إلى أن العملية استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة ، وتمت بنجاح والحمد لله ، موضحا أن المريض تابع المستشفى بعد أسبوعين من العملية وحالته ممتازة ، وحاليا لا يشتكي من أي شيء.

وأشار السليمي إلى أن الفتق في الحجاب الحاجز يحدث غالبا عندما ينفتح الجزء العلوي من المعدة خلال العضلة الكبيرة التي تفصل البطن عن الصدر "الحجاب الحاجز" ، منوها إلى أن الحجاب الحاجز يحتوي على فتحة صغيرة "فتق" يمر من خلالها أنبوب الطعام "المريء" قبل الاتصال بالمعدة .

وحذر السليمي من أن الفتاق قد يكون خطرا يهدد الحياة ما لم يعالج ، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم ترك أعراض الفتاق دون علاج ، فإنه يسبب مضاعفات أخرى في الأمعاء ، كما أنه قد يسبب الألتهاب والالم في منطقة الفتق بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى مشكلة اختناق الفتق المسبب بانقطاع تدفق الدم إلى النسيج المحتجز مما يسبب خطرا على الحياة.