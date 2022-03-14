عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د علي المنصف، عن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام الميلادي 2021 في قرار اصدره وتلقت "الأنباء" "نسخة منه، وجاء على النحو الآتي :

أولا :- ضوابط إستحقاق المكافأة :

1. أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة (سنتان ) داخل الوزارة أولدى اي من

الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين قبل تاريخ: 2020/01/01م.

2. أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الإستحقاق.

3. ألا تكون هناك أية عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الإستحقاق مالم

يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

4. أن لا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن ( 180 ) يوم عمل فعلي. بعد إستبعاد مدد الإنقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات

والإجازات أيا كان نوعها اومدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات. عدا

الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى (خلال سنة الإستحقاق).

ثانيا :- ضوابط أخرى :۔

1. عند إحتساب المدة المحددة بالبند (أولا/1) من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد .

2- المحالون إلى الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الإنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.

3- تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ، ولمدة ستة أشهرللمحالين للتحقيق.

المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم

خلال ( 60 ) يوم من تاريخ صرف المكافأة ، وذلك بتقديم تظلمه على

الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من

خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة .

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات

الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخري.

المادة الرابعة: على جميع جهات الإختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .