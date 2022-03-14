دشّن المركز الوطني للطاقة في سلطنة عمان مشروع جهاز البيئة الذكي ضمن أسبوع عمان للاستدامة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية ، رعى حفل التدشين علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مذكرة التعاون بين المركز الوطني للطاقة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير تقنيات المدن الذكية عن طريق اعتماد وتطبيق التقنيات الحديثة وحلول إنترنت الأشياء، والاستفادة من الخبرة الفنية للمركز في مجال إنترنت الأشياء والمبادرات والاستشارات المتعلقة بمشاريع المدن الذكية.

ويأتي إطلاق وتركيب وتشغيل هذا المشروع لتوفير منصة تقنية لمراقبة الجو المحيط في واحة المعرفة مسقط، المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة العرفان.

ويتيح هذا الجهاز القدرة على تتبع الغازات الضارة السامة التي ينتج عنها بيئة غير مريحة، عبر قراءات لحظية تلتقطها مستشعرات الجهاز وقياس سرعة الرياح واتجاهها .

كما يوفر الجهاز نظرة عامة على مؤشر جودة الهواء في الوقت الفعلي من خلال إعطاء معلومات يومية عن مدى صفاء أو تلوث الهواء، وما قد يسببه من الآثار الصحية السلبية التي قد يعاني منها الإنسان خلال الساعات أو الأيام القليلة بعد استنشاق الهواء الملوث.

وتســتند الحســابات علــى قياســات خمســة ملوثــات رئيســة، هــي ثانــي أكســيد النيتروجيــن ، وأول أكســيد الكربــون ، والأوزون الأرضــي ، وثانــي أكســيد الكبريــت والجســيمات بقطــر أقــل مــن 10 ميكــرون و5ر2ميكــرون .

كما يساعد هذا الجهاز على الحفاظ على نظافة الهواء المحيط ضمن المعايير المطلوبة، الذي قد يتلوّث بشكل كبير نتيجة الأنشطة البشرية، والانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود للحصول على الطاقة والمياه والنقل والأنشطة الصناعية.