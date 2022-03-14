بالقرب من خزان أسوان في مدينة أسوان الساحرة بجنوب مصر، يقف متحف النيل ليوثق تاريخ نهر النيل ورحلته عبر 11 دولة أفريقية، كما يسلط الضوء على الجوانب الثقافية لجميع دول القارة السمراء.

وتم تشييد المبنى المتحفي على مساحة تزيد عن 2000 متر مربع، وافتتح في أوائل العام 2016، ويقع في قلب المركز الثقافي الأفريقي بأسوان التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية.

وكان المركز بأكمله يسمى متحف النيل، لكن تم تغيير الاسم إلى المركز الثقافي الأفريقي في مارس العام 2019 بعد إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وإقامة ملتقى الشباب العربي الأفريقي بها، بحسب مدير عام المتحف المهندسة إيرين فايز.

وقالت فايز لوكالة أنباء ((شينخوا)) داخل متحف النيل، "نؤكد من خلال المتحف أن مرور نهر النيل داخل 11 دولة أفريقية هو بمثابة شريان داخل الجسم الواحد، مما يوطد العلاقة والترابط بين هذه الدول".

ويتكون مبنى المتحف بشكل رئيسي من طابقين، الأول يضم عدة قاعات تحكي تاريخ نهر النيل والمشاريع التي نفذتها مصر في أسوان لاحتواء فيضانه، بما في ذلك بناء خزان أسوان والسد العالي.

وعلى الجانب الأيسر من المدخل، توجد غرفة تحتوي على ماكيت لمبنى المتحف بأكمله

وتؤدي قاعة حابي إلى قاعة دول حوض النيل، والمعروفة باسم قاعة "الباثيو"، والتي يغلب عليها أجواء الغابات الأفريقية مع المؤثرات الصوتية للمياه الجارية والحيوانات البرية، حيث تتوسط القاعة نافورة تمثل نهر النيل، ويحيط بها 11 عمودا يحمل كل منها علم دولة يمر بها النهر، وسط النباتات الطويلة ونماذج لحيوانات برية مثل التمساح والفيل.

كما توجد قاعتان في الطابق الأول إحداهما بها نماذج مصغرة وخرائط لخزان أسوان والسد العالي والأخرى تعرض خريطة حوض النيل والمشاريع المتعلقة بالنيل في مصر وتستعرض وزراء الري المصريين خلال القرن الماضي حتى اليوم.

أما الطابق الثاني، فيتميز بالأجواء الثقافية الأفريقية ويعطي معلومات عن جميع البلدان الأفريقية مقسمة إلى خمس مناطق: شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط أفريقيا.

و"يتم تمثيل كل دولة بلوحة تبين أبرز ملامحها، مثل علم الدولة وعملتها وعاصمتها وأشهر أنهارها وقبائلها والأماكن التي يمكن زيارتها في الدولة"، بحسب مديرة المتحف.

كما يحتوي الطابق الثاني على منحوتات ولوحات لأسماك وطيور وقوارب في أركان مختلفة بالإضافة إلى ساحة الأحياء المائية التي تعرض في حوضين كبيرين أنواع مختلفة من أسماك وبرمائيات النيل.

وتوجد قاعة تفاعلية بالطابق الثاني مخصصة للأطفال، حيث تعرض أفلام رسوم متحركة من خلال التمساح وفرس النهر، اللذين يتحدثان عن نهر النيل وأهمية الحفاظ على مياهه وحمايته من التلوث.