توفي الممثل الأمريكي ويليام هارت، الذي تضمنت مسيرته الفنية الحافلة أدوارا بارزة في أفلام منها "كيس أوف ذا سبايدر وومان" و "برودكاست نيوز"، عن 71 عاما .

وقال نجله ويل هارت:"ببالغ الآسى تنعي عائلة هارت وفاة ويليام هارت، الأب المحبوب والممثل الحائز على جائزة أوسكار، في 13 آذار/مارس 2022، قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده الثاني والسبعين"، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وتابع "توفي بسلام بين عائلته بشكل طبيعي. وتطلب الأسرة الخصوصية في هذا الوقت".

وجرى ترشيح هارت لجائزة الأوسكار 4 مرات وفاز بجائزة أفضل ممثل في عام 1985 عن فيلم ""كيس اوف ذا سبايدر وومان".