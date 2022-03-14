حصل فيلم الوسترن "ذي باور أوف ذي دوغ" للمخرجة جين كامبيون كما كان متوقعاً على جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج ضمن جوائز بافتا السينمائية البريطانية العريقة التي أعلنت الأحد في لندن وطغت عليها مواقف التضامن مع الأوكرانيين.

وغابت كامبيون عن الحفلة التي أقيمت في قاعة "رويال ألبرت هول" في العاصمة البريطانية. لكنّ منتجة الفيلم تانيا سيغاتشيان أشادت بها، واصفة إياها بأنها "رؤيوية طبعت الأعوام السينمائية الثلاثين الأخيرة".

وبفوزها في بافتا، تكون كامبيون أضافت مزيداً من الجوائز إلى تلك التي سبق أن نالتها قبل أسبوعين من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، إذ سبق لفيلمها أن توّج في كانون الثاني/يناير الفائت ضمن جوائز غولدن غلوب والسبت في احتفال نقابة المخرجين الأميركيين Directors Guild of America في لوس أنجليس. وهي أصبحت ثالث امرأة تفوز بجائزة بافتا لأفضل إخراج بعد كاثرين بيغلو عن "ذي هورت لوكر" عام 2009 وكلويه جاو عن "نومادلاند" العام الماضي.

- دعم لأوكرانيا - وكانت الحرب الدائرة في أوكرانيا حالياً الحاضر الأبرز في الحفلة الخامسة والسبعين لتوزيع جوائز بافتا، بعدما أقيمت العام الفائت من دون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19،

وقال رئيس الأكاديمية البريطانية كريشنندو ماجومدار في بداية الحفلة إن الغزو الروسي "شكّل صدمة للعالم بفعل الصور والقصص التي تظهر وضعاً مروعاً ومفجعأً".

وأضاف أن أكاديمية بافتا ومؤسسات سينمائية أخرى في أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وتشارك "الأمل في عودة السلام".