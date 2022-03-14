ذكرت وكالة أنباء البحرين أن المملكة تستضيف يومي /الجمعة/ و/السبت/ القادمين اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات؛ وذلك بالتزامن مع استضافة "حلبة البحرين الدولية لجائزة المملكة الكبرى للفورمولا وان الجولة الأولى من البطولة العالمية.

وأضافت أن الاجتماع يعد من أهم اجتماعات رياضة السيارات على مستوى العالم لما يصدر عنه من قرارات مهمة، مؤكدة أن المملكة تستضيف الاجتماع للمرة الثانية، وكان استضافتها للاجتماع الأول في عام 2010 .

وأكدت أن احتضان مملكة البحرين لهذا الاجتماع العالمي المهم يعكس مكانة المملكة عالمياً في احتضان أهم الفعاليات الرياضية العالمية على أرضها ويعزز من موقعها المميز في عالم رياضة السيارات منذ انطلاق أولى شراراتها عام 2004.