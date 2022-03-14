قرر المخرج أحمد الجندي، تكثيف ساعات تصوير الجزء السادس من مسلسله الجديد "الكبير أوي"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022، لتصل إلى أكثر من 14 ساعة يوميا.

وقال الجندي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قراره بتكثيف عدد ساعات التصوير يأتي بالتزامن مع بدء عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل.. مضيفا أن التصوير يسير بشكل جيد بمشاركة جميع أبطال العمل.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، منهم ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن "الكبير أوي" قد بدأ عرض الموسم الأول منه في شهر رمضان عام 2010، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية جعلته يتصدر المشاهدات في رمضان، واستمر عرضه لـ5 مواسم، ونجح في فرض نفسه على ساحة الدراما الكوميدية.

ويدور المسلسل في إطار كوميدي حول عمدة (المزاريطة) وهو الكبير قوي مع إخوته وأهل بلده وأولاده.

وظهر الفنان أحمد مكي خلال المسلسل بعدة شخصيات وهي (الكبير قوي) عمدة المزاريطة، و(الكبير) والد الكبير قوي، و(حزلقوم) شقيق الكبير قوي، و(جوني) شقيق الكبير قوي الأمريكي، بالإضافة إلى شخصية سوداني وهو شقيق آخر له.