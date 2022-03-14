حل الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي،مالك مجموعة دانجوتي، في المركز الـ73 على قائمة أثرياء العالم التي تصدرها مجلة "بلومبرج" الأمريكية بصافي ثروة بلغت 20 مليار دولار مقابل ترتيبه في المرتبة الـ 83 على مستوى العالم الشهر الماضي .

وحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، استمر دانجوتي في صدارة أثرياء القارة الأفريقية للعام الحادي عشر على التوالي، إذ يُعد الأفريقي الوحيد الذي تبوأ مكانة بين أغنى 100 شخص على مستوى العالم، بعد ارتفاع أسعار أسهم شركة دانجوتي للأسمنت "Dangote Cement Plc" مؤخرا .

وحل الملياردير دانجوتي في التصنيف الـ97 بصافي ثروة بلغت 19.2 مليار دولار في يناير الماضي، قبل أن ينتقل إلى المركز الـ83 في شهر فبراير الذي يليه، متخطيا رجل الأعمال الروسي الشهير رومان إبراموفيتش الذي جاء في المركز الـ132.

بينما جاء يوهان روبرت، أكبر أثرياء جنوب أفريقيا وثاني أكبر أثرياء القارة، في المركز الـ 213 بعد أن بلغت خسائر شركته (Compagnie Financiere Richemont S.A) المتخصصة في تصنيع السلع الكمالية 1.23 مليار دولار نتيجة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا في شرق أوروبا .

يشار إلى أن مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات يقيس ثروة أغنى 500 شخص في العالم.