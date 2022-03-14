تستضيف المملكة الأردنية، بطولات الاتحاد العربي للجودو للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، بمشاركة 17 دولة يمثلها 233 لاعبا ومدربا وإداريا، في 23 من الشهر الحالي بجامعة عمان الأهلية.

وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد الأردني وعضو اللجنة المنظمة العليا جرير القضاة -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية /الإثنين/ - إن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث تفاصيل الاستضافة التي بدأت تدخل مراحلها الهامة، فيما يتعلق بالتجهيزات الفنية واللوجستية للحدث الكبير، والمهرجان الذي سيضع الجودو الأردنية في عين الاهتمام العربي والإقليمي، لافتا إلى أن الفرق ستبدأ بالوصول إلى عمان يوم 19 من الشهر الحالي.

من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد العربي للجودو، عبدالفتاح القيسي، إلى أن الاتحاد يثق في قدرة الاتحاد الأردني على استضافة الحدث، خاصة أن الأردن كان على الدوام على قدر الأحداث الكبيرة في شتى المجالات، حيث سيعقد الاتحاد العربي الاجتماع الانتخابي للهيئة العامة قبل بدأ منافسات البطولة في عمان.