أحيا رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو ذكرى ضحايا حادث تحطم حافلة بلدة سيير، بعد مرور عشر سنوات على الحادث المميت في سويسرا.

وقال دي كرو في مراسم تذكارية في سويسرا: " قبل 10 سنوات تحديدا، حدث الأمر غير الواقعي هنا في سيير".

وقال: "28 أسرة، ومجتمعان دراسيان فجعوا. وبلادنا كلها كانت في صدمة".

وفي آذار/ مارس عام 2012، اصدمت حافلة كانت تقل 52 شخصا في طريق عودتها من رحلة تزلج مدرسية بجبال الألب، بجدار نفق طريق.

وكان من بين 28 شخصا لقوا حتفهم، 22 طالبا، و4 مدرسين وسائقان، بينما أصيب 24 طفلا كانوا في الحافلة.

كان معظم الضحايا هم تلاميذ في عمر الثانية عشرة من مدرستين بإقليم فلاندرز البلجيكي . وكان معظم الضحايا في رحلة للتزلج بمنطقة فال دانيفير السويسرية.