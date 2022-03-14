قدر خبراء اقتصاد الخسائر الاقتصادية لألمانيا التي قد تنجم عن وقف واردات الطاقة الروسية بحوالي 3% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.

وقالت كارن بيتل، مديرة مركز "إيفو" الألماني للطاقة والمناخ والموارد اليوم الاثنين في ميونخ: "يتعين على ألمانيا خفض اعتمادها على الغاز الروسي بشكل سريع وحاسم. بدون اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر اليوم، فإننا معرضون لخطر الابتزاز في الشتاء المقبل.

وجاء في الدراسة التي أجراها المركز أن استبدال واردات الغاز الروسي أمر معقد. ومع الطاقة النووية والفحم وواردات الغاز من بلدان أخرى لا يمكن تعويض العجز إلا جزئيا على المدى القصير.

وقال أندرياس بايشل، رئيس مركز "إيفو" للاقتصاد الكلي والمسوح، إن قطاعات كبيرة من الصناعة لم تتعاف بعد من عواقب جائحة كورونا.

وذكرت بيتل أنه يتعين على الساسة لذلك بذل مزيد من الجهود فورا لاستبدال الوقود الأحفوري وحفظه من أجل تجنب مخاطر إجراء تأقلمات أكثر صرامة هذا العام أو التالي، وقالت: "بما أن الأسعار تستمر في الارتفاع جراء ذلك، فسيتعين اتخاذ تدابير دعم موجهة للصناعات والفئات الاجتماعية المتضررة بشكل خاص".