روجت الفنانة وفاء عامر، لمسلسلها الرمضاني ( راجعين يا هوا ) بالكشف عن شخصيتها في العمل.

ونشرت وفاء عامر - عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بوسترا دعائيا بصورتها وكتبت :" يسرية ... مسلسل راجعين يا هوا".

كما أعربت - في تصريحات تلفزيوينة مؤخرا - عن تحمسها للمسلسل، لأنها تقدم شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، مؤكدة أن دورها في المسلسل يمثل الصراع ما بين السهل والبساطة والطيبة والشر، مشيرة إلى أنها سعيدة بتقديم أعمال تحقق عددا كبيرا جدا من المشاهدة، متمنية أن يلاقي دورها في المسلسل إعجاب الجمهور.

ويكثف فريق العمل ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعة يوميا، نظرا لضيق الوقت المتبقي على انطلاق السباق الرمضاني المقبل، ويجري تصوير المشاهد في منطقة الجمالية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتوقع أن ينتهي أبطال المسلسل من تصويره بالكامل في النصف الأول من شهر رمضان، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل والذي ضم جميع أبطال العمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، نور، هنا شيحة، وأحمد بدير، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، ونور خالد النبوي، وجلا هشام.