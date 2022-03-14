ضرب زلزالان قويان إندونيسيا والفلبين في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى اهتزاز المباني ودفع السكان المذعورين للفرار، لكن دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

وفي إندونيسيا قالت الوكالة الوطنية لمكافحة أضرار الكوارث في بيان لها إن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة وقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة، وأضاف البيان: "شعر السكان بالزلزال بقوة لمدة دقيقة. أصيب السكان بالذعر بسبب النشاط الجيولوجي".

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال أعقبه سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، بحسب صحيفة /جاكرتا بوست/ الإندونيسية.

وفي الفلبين، وقع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 110 كيلومترات قبالة جزيرة لوزون.

واستيقظ سكان العاصمة مانيلا على اهتزاز مبانيهم، لكن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قال إن الضرر غير متوقع.

وقال مسؤولون في البلدين إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يكن هناك أي خطر من حدوث تسونامي جراء أي من الزلزالين.