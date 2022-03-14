قال وزير السياحة الاندونيسي، إنه من المقرر أن تسمح الحكومة للزائرين القادمين من الصين والهند، بالحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم للبلاد، كما ستسمح لهم بدخول بالي بدون الخضوع لحجر صحي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تضع الحكومة حاليا اللمسات الاخيرة على الترتيبات الجديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الوزير ساندياجا أونو، قوله في بيان صحفي إن الحكومة ستضيف المزيد من دول مجموعة العشرين، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، بالاضافة إلى دول أوروبية وآسيوية أخرى، إلى القائمة.

وتعتزم الحكومة توسيع نقاط دخول البلاد بموجب منح التأشيرة عند الوصول، لتشمل أيضا العاصمة جاكرتا.