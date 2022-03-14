توقعت منظمة الصحة العالمية في بيان تطعيم أكثر من 2ر1 مليون طفل في الفئة العمرية من 6 شهور إلى 59 شهرا خلال حملة تطعيم جارية ضد مرض الحصبة في أفغانستان.

ومن المقرر أن تغطي الحملة التي تستمر أسبوعا واحدا، والتي بدأت في عطلة نهاية الأسبوع، 49 منطقة في 24 من أصل 34 مقاطعة في البلاد.

وتدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة الأفغانية في إدارة حملة التطعيم.

وفي البيان، ناشد مندوب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان الدكتور لو دابنج الآباء حماية أطفالهم من المرض الذي يهدد الحياة ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق تطعيمهم.

كما ناشد الجميع حماية فرق الرعاية الصحية وضمان سلامتهم.

وشهد الشهر الماضي مقتل 8 أفراد من فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في أربعة حوادث منفصلة في مقاطعات في شمال أفغانستان، ما أسفر عن تعليق الحملة في تلك المقاطعات.

وتعاني أفغانستان من عودة ظهور مرض الحصبة منذ بداية عام .2021

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 48366 إصابة بالحصبة و250 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في الفترة من كانون الثاني/يناير 2021 إلى 13 آذار/مارس .2022