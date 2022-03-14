يراهن الفنان محمد ثروت، على نجاح دوره في مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان 2022 ، والذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية ويناقش العديد من القضايا المهمة، واصفا العمل بأنه سيكون مفاجأة للجمهور خلال الشهر الكريم.

وأعرب الفنان محمد ثروت - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة نيللي كريم في مسلسل "فاتن أمل حربي".. مؤكدا أنها فنانة موهوبة ومجتهدة وتهتم بجميع التفاصيل في أي عمل فني تشارك به، مضيفا: "هناك تناغم كبير بيننا في المسلسل لأن أغلب مشاهدي أمامها، حيث أجسد دور المحامي الخاص بها وأتولى جميع قضاياها خلال أحداث العمل، وأعتبر العمل مفاجأة للجمهور في رمضان".

وعن أكثر الفنانين الذين تأثر بهم في مجال الكوميديا، قال محمد ثروت: "أنا أعشق كل مدارس الكوميديا الكلاسيكية والمتطورة والكوميديا الخفيفة، والفنان الراحل سمير غانم يعتبر بمثابة الأب الروحي لي في مجال الكوميديا، واعتبر أنني أنتمي للمدرسة الخاصة به، وقد تأثرت به سواء في الإكسسوارات التي يستخدمها أو الارتجال، وشرفت بالتعاون معه في فترة من الفترات واستفدت منه كثيرا على المستوى الفني وجميع المستويات".

وأشار ثروت إلى أن أي فنان ترك بصمة في مجال الكوميديا، يعد صاحب مدرسة متفردة فيها، لافتا إلى أن الراحل نجيب الريحاني ينتمي لمدرسة الكوميديا السوداء أو كوميديا الموقف، وأنه تأثر بفنه كثيرا، مضيفا:"كما أحب كثيرا أسلوب الزعيم عادل إمام، وكذلك الفنانين إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، وقد استفدت من كل من ترك بصمة في عالم الكوميديا".

وفيما يتعلق بـ "المنافسة مع أبناء جيله"، أكد ثروت أن المنافسة مع الآخرين أمر لا يشغله، موضحا أن اهتمامه ينصب على تفاصيل أي شخصية يقوم بتجسيدها، قائلا:"لا أهتم بمسألة المنافسة، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع ويسعدني أن ينجح جميع أبناء جيلي في إسعاد الجمهور، والمنافسة شريفة بيني وبين أبناء جيلي في إسعاد الجمهور " .

وأضاف: "أرى أن كل فنان من أبناء جيلي هو نجم بأسلوبه الخاص في الكوميديا وله جمهوره، كما أن ظاهرة النجم الأوحد لم تعد موجودة حاليا، وقد حقق عدد كبير من الفنانين نجاحا كبيرا في مجال الكوميديا، من بينهم محمد إمام وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وعلي ربيع وأوس أوس وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وغيرهم من الفنانين".