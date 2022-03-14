رأت صحيفة "بارسا يونيفرسال" الإسبانية أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ الألماني، سيكون خيارا ممتازا لنادي برشلونة إذا وقع معه حتى لو لفترة قصيرة فقط.

وأوضحت الصحيفة أنه مع تلميح رئيس النادي جوان لابورتا على ما يبدو إلى انسحاب ناديه من السباق للتوقيع مع النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، يبحث الكتالونيون عن بدائل أخرى لتعزيز خياراتهم في الصدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يمثل توقيعا ممتازا للنادي الكتالوني خاصة أنه أحد أكثر الهدافين غزارة في المباراة وقد سجل 337 هدفًا في 365 مباراة منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ في 2014، محطمًا جميع أنواع سجلات التهديف في الدوري الألماني.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيدخل العام الأخير من عقده مع بطل ألمانيا ويمكن أن يفكر في تحدٍ جديد في مسيرته، وهناك روابط مع أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما برز برشلونة أيضًا كطالب محتمل للمهاجم المخضرم، الذي لم يُظهر أي علامات على التباطؤ في المستوى على الرغم من تقدمه في السن.

ودعت الصحيفة، النادي الكتالوني إلى النظر إلى الدولي البولندي للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية في حال الانسحاب من سباق النرويجي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2023، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.